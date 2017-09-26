«Спартак» – «Ливерпуль». Ребров покинул поле из-за травмы
Голкипер «Спартака» Артем Ребров получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Вратарь красно-белых покинул поле на носилках на 68-й минуте, вместо
него на поле вышел Александр Селихов. Повреждение вратарь «Спартака» получил после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.
Напомним, что на данную минут идет второй тайм счет в матче 1:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция