«Спартак» – «Ливерпуль». Ребров покинул поле из-за травмы

Голкипер «Спартака» Артем Ребров получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Вратарь красно-белых покинул поле на носилках на 68-й минуте, вместо него на поле вышел Александр Селихов. Повреждение вратарь «Спартака» получил после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.



Напомним, что на данную минут идет второй тайм счет в матче 1:1. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.