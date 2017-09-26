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«Реал» обыграл в гостях «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу».

Встреча группы прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды. Забитыми мячами у мадридского клуба отличились Гарет Бэйл и Криштиану Роналду, оформивший дубль в этой встрече. У немецкой команды точный удар на счету Пьер-Эмерика Обамейянга.

В параллельном матче этой группы «Тоттенхэм» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0. Хет-трик на свой счет в этой встрече записал Харри Кейн.

После этой игры «Реал» набрал шесть очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы H. Столько же очков набрал и «Тоттенхэм», опережая испанскую команду по дополнительным показателям. «Боруссия», не имея набранных очков, занимает третье место. На последнем месте в группе расположился АПОЭЛ.

В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». В тот же день АПОЭЛ дома сыграет с «Боруссией».

Матч

Боруссия - Реал - 1:3 (0:1)

Голы

Бэйл 18 (0:1). Роналду 50 (0:2). Обамеянг 54 (1:2). Роналду 79 (1:3).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 60), Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гётце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Бэйл (Васкес, 86), Кроос, Иско (Асенсио, 76), Каземиро, Модрич (Себальос, 90), Роналду

Предупреждения:

Топрак, 52; Вайгль, 63 - Бэйл, 29; Карвахаль, 39; Модрич, 40

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

Матч

АПОЭЛ - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)

Голы

Кейн 39 (0:1). Кейн 62 (0:2). Кейн 67 (0:3).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Винициус, Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, Мораиш (Александру, 84), де Камарго

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Уинкс, Сиссоко (A. Georgiou, 84), Дайер, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ватерман, 39; Винициус, 52 - Уинкс, 85

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

26 сентября 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция

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