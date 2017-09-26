«Реал» обыграл в гостях «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу».

Встреча группы прошла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды. Забитыми мячами у мадридского клуба отличились Гарет Бэйл и Криштиану Роналду, оформивший дубль в этой встрече. У немецкой команды точный удар на счету Пьер-Эмерика Обамейянга.

В параллельном матче этой группы «Тоттенхэм» в гостях переиграл кипрский АПОЭЛ со счетом 3:0. Хет-трик на свой счет в этой встрече записал Харри Кейн.

После этой игры «Реал» набрал шесть очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы H. Столько же очков набрал и «Тоттенхэм», опережая испанскую команду по дополнительным показателям. «Боруссия», не имея набранных очков, занимает третье место. На последнем месте в группе расположился АПОЭЛ.

В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». В тот же день АПОЭЛ дома сыграет с «Боруссией».