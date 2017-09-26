«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов
Футболисты «Севильи» переиграли «Марибор» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды. Хет-трик на свой счет записал нападающий испанской команды Виссам Бен-Йеддер.
После этой игры «Севилья» набрала четыре очка и занимает первую строчку в турнирной таблице группы Е. «Марибор», имея в активе одно очко, находится на четвертом месте.
Матч
Голы
Бен Йеддер 27 (1:0). Бен Йеддер 38 (2:0). Бен Йеддер 83 (3:0).
Состав
Севилья: Гонсалес, Пареха, Ленгле, Корчиа, Эскудеро, Васкес (Сарабиа, 79), Н'Зонзи, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Корреа, Бен Йеддер
Марибор: Ханданович, Вилер, Биллонг, Милец, Райчевич, Пихлер, Ахмеди, Богар (Крамарич, 71), Кабха (Хотич, 74), Врховец, Таварес (Мешанович, 88)
Предупреждения:
Эскудеро, 56 - нет
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция