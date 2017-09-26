«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бешикташа».

«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг» Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бешикташа».