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«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» переиграли «Марибор» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:0 в пользу испанской команды. Хет-трик на свой счет записал нападающий испанской команды Виссам Бен-Йеддер.

После этой игры «Севилья» набрала четыре очка и занимает первую строчку в турнирной таблице группы Е. «Марибор», имея в активе одно очко, находится на четвертом месте.

Матч

Севилья - Марибор - 3:0 (2:0)

Голы

Бен Йеддер 27 (1:0). Бен Йеддер 38 (2:0). Бен Йеддер 83 (3:0).

Состав

Севилья: Гонсалес, Пареха, Ленгле, Корчиа, Эскудеро, Васкес (Сарабиа, 79), Н'Зонзи, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Корреа, Бен Йеддер

Марибор: Ханданович, Вилер, Биллонг, Милец, Райчевич, Пихлер, Ахмеди, Богар (Крамарич, 71), Кабха (Хотич, 74), Врховец, Таварес (Мешанович, 88)

Предупреждения:

Эскудеро, 56 - нет

Судья:

Алексей Кульбаков (Белоруссия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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