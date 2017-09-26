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«Наполи» обыграл «Фейеноорд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Хосе Кальехон. У гостей гол в активе Софиана Амрабата. Отметим, что гости не забили пенальти – удар Тоорнстры отразил Рейна. «Наполи» с тремя очками делит второе-третье места с «Шахтером» в группе F. «Фейеноорд» с двумя поражениями на последней позиции.

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

Матч

Наполи - Фейеноорд - 3:1 (1:0)

Голы

Инсинье 7 (1:0). Мертенс 49 (2:0). Кальехон 70 (3:0). Амрабат 90 (3:1).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Максимович, Гулям, Кулибали, Аллан, Гамшик (Зелински, 70), Жоржиньо (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Мертенс, Инсинье

Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, Дикс, Хапс, де Вильенья, Эль Ахмади, Амрабат, Тапиа (ван Бек, 78), Торнстра (Басачикоглу, 69), Бутьюс, Бергейс (Ларссон, 86)

Предупреждения:

Кулибали, 37; Диавара, 90 - Эль Ахмади, 47; Бергейс, 55; ван Бек, 86

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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