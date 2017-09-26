«Наполи» обыграл «Фейеноорд»

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».

В составе победителей отличились Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Хосе Кальехон. У гостей гол в активе Софиана Амрабата. Отметим, что гости не забили пенальти – удар Тоорнстры отразил Рейна. «Наполи» с тремя очками делит второе-третье места с «Шахтером» в группе F. «Фейеноорд» с двумя поражениями на последней позиции.

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур