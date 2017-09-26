«Наполи» обыграл «Фейеноорд»
Матч второго тура группового
турнира Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноордом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».
В составе победителей
отличились Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Хосе Кальехон. У гостей гол в активе Софиана Амрабата. Отметим, что гости не
забили пенальти – удар Тоорнстры отразил Рейна. «Наполи» с тремя очками делит
второе-третье места с «Шахтером» в группе F. «Фейеноорд» с двумя поражениями на последней
позиции.
Лига чемпионов
Группа F
2-й тур
Матч
Наполи - Фейеноорд - 3:1 (1:0)
Голы
Инсинье 7 (1:0). Мертенс 49 (2:0). Кальехон 70 (3:0). Амрабат 90 (3:1).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Максимович, Гулям, Кулибали, Аллан, Гамшик (Зелински, 70), Жоржиньо (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Мертенс, Инсинье
Фейеноорд: Джонс, Сен Жюст, Дикс, Хапс, де Вильенья, Эль Ахмади, Амрабат, Тапиа (ван Бек, 78), Торнстра (Басачикоглу, 69), Бутьюс, Бергейс (Ларссон, 86)
Предупреждения:
Кулибали, 37; Диавара, 90 - Эль Ахмади, 47; Бергейс, 55; ван Бек, 86
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция