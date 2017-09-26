«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»
Матч второго тура группового
турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».
В составе победителей
отличились Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро мог забить с
пенальти, но его удар отразил голкипер чемпиона Украины Андрей Пятов.
«Манчестер Сити» с шестью
очками лидирует в группе F. У «Шахтера»
три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».
Лига чемпионов
Группа F
2-й тур
Матч
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)
Голы
де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра
Незабитые пенальти
Агуэро (Манчестер Сити), 72
Предупреждения:
нет - Ордец, 64
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция