«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».

В составе победителей отличились Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро мог забить с пенальти, но его удар отразил голкипер чемпиона Украины Андрей Пятов.

«Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в группе F. У «Шахтера» три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур