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«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».

В составе победителей отличились Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро мог забить с пенальти, но его удар отразил голкипер чемпиона Украины Андрей Пятов.

«Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в группе F. У «Шахтера» три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

Матч

Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)

Голы

де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра

Незабитые пенальти

Агуэро (Манчестер Сити), 72

Предупреждения:

нет - Ордец, 64

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция

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