«Монако» дома уступил «Порту»
Матч второго тура группового
турнира Лиги чемпионов между «Монако» и «Порту» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Порту».
В составе победителей дубль
сделал Венсан Абубакар. Еще один гол в активе Миегла Лаюна «Порту» с тремя
очками находится на втором месте в группе G. У «Монако» одно очко и третье-четвертое место
наравне с «РБ Лейпциг».
Лига чемпионов
Группа G
2-й тур
Матч
Голы
Абубакар 31 (0:1). Абубакар 69 (0:2). Лайюн 89 (0:3).
Состав
Монако: Бенальо, Сидибе, Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар (Лопеш, 63), Диакаби (Каррильо, 46), Фалькао, Геззаль (Кейта, 74)
Порту: Касильяс, Теллеш, Маркано, Перейра Р., Фелипе, Оливейра (Рейес, 86), Перейра Д., Эррера, Браими (Лайюн, 71), Марега, Абубакар (Корона, 71)
Предупреждения:
Диакаби, 9; Фабиньо, 33; Сидибе, 83 - Эррера, 34; Оливейра, 63; Перейра Д., 66; Касильяс, 87
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
26 сентября 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция