«Монако» дома уступил «Порту»

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Монако» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Порту».

В составе победителей дубль сделал Венсан Абубакар. Еще один гол в активе Миегла Лаюна «Порту» с тремя очками находится на втором месте в группе G. У «Монако» одно очко и третье-четвертое место наравне с «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов

Группа G

2-й тур