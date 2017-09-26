Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 1Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити2 : 0Шахтер
Футбол  Севилья3 : 0Марибор
Футбол  Наполи3 : 1Фейеноорд
Футбол  Боруссия1 : 3Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монако» дома уступил «Порту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Монако» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Порту».

В составе победителей дубль сделал Венсан Абубакар. Еще один гол в активе Миегла Лаюна «Порту» с тремя очками находится на втором месте в группе G. У «Монако» одно очко и третье-четвертое место наравне с «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов

Группа G

2-й тур

Матч

Монако - Порту - 0:3 (0:1)

Голы

Абубакар 31 (0:1). Абубакар 69 (0:2). Лайюн 89 (0:3).

Состав

Монако: Бенальо, Сидибе, Жемерсон, Жорже, Глик, Фабиньо, Моутинью, Лемар (Лопеш, 63), Диакаби (Каррильо, 46), Фалькао, Геззаль (Кейта, 74)

Порту: Касильяс, Теллеш, Маркано, Перейра Р., Фелипе, Оливейра (Рейес, 86), Перейра Д., Эррера, Браими (Лайюн, 71), Марега, Абубакар (Корона, 71)

Предупреждения:

Диакаби, 9; Фабиньо, 33; Сидибе, 83 - Эррера, 34; Оливейра, 63; Перейра Д., 66; Касильяс, 87

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

26 сентября 21:45, Луи II, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионовФутболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:1.«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сити».«Наполи» обыграл «Фейеноорд»Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионовФутболисты «Севильи» переиграли «Марибор» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.«Сумасшествие какое-то». Калиниченко и другие – о матче «Спартак» – «Ливерпуль»«Сумасшествие какое-то». Калиниченко и другие – о матче «Спартак» – «Ливерпуль»Сегодня московский «Спартак» провел игру против «Ливерпуля» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главные новости
Футбол
«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг»
Футбол
«Монако» дома уступил «Порту»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»
Футбол
«Наполи» обыграл «Фейеноорд»
Футбол
«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Реал» обыграл в гостях «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ
Футбол
«Челси» подтвердил переход Диего Косты в «Атлетико»
Футбол
Кавани сказал Неймару: «Думаешь, ты Месси?»
Футбол
Квинси Промес: Сегодня я буду поддерживать «Спартак» с трибуны
все новости
Порту
Портукалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости