«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:1.

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.

Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.

Добавим, что главный арбитр встречи Клеман Турпен (Франция) добавил к основному времени матча восемь дополнительных минут.

После этой игры «Спартак», имея в активе два очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е. «Ливерпуль», набрав также два очка, находится на втором месте, опережая российскую команду по дополнительным показателям.

В следующем матче «Спартак» 17 октября на своем поле сыграет с «Севильей». В тот же день «Ливерпуль» в гостях встретится с «Марибором».