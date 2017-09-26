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«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:1.

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.

Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.

Добавим, что главный арбитр встречи Клеман Турпен (Франция) добавил к основному времени матча восемь дополнительных минут.

После этой игры «Спартак», имея в активе два очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е. «Ливерпуль», набрав также два очка, находится на втором месте, опережая российскую команду по дополнительным  показателям.

В следующем матче «Спартак» 17 октября на своем поле сыграет с «Севильей». В тот же день «Ливерпуль» в гостях встретится с «Марибором».

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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