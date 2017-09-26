«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:1.
Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.
Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.
Добавим, что главный арбитр встречи Клеман Турпен (Франция) добавил к основному времени матча восемь дополнительных минут.
После этой игры «Спартак», имея в активе два очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы Е. «Ливерпуль», набрав также два очка, находится на втором месте, опережая российскую команду по дополнительным показателям.
В следующем матче «Спартак» 17 октября на своем поле сыграет с «Севильей». В тот же день «Ливерпуль» в гостях встретится с «Марибором».
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция