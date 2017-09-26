Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 1Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити2 : 0Шахтер
Футбол  Севилья3 : 0Марибор
Футбол  Наполи3 : 1Фейеноорд
Футбол  Боруссия1 : 3Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бешикташа».

В составе победителей отличились Райан Бабел и Андерсон Талиска. «Бешикташ» с шестью очками лидирует в группе G. «РБ Лейпциг» с одним очком делит третье-четвертое места с «Монако».

Лига чемпионов

Группа G

2-й тур

Матч

Бешикташ - РБ Лейпциг - 2:0 (2:0)

Голы

Бабел 11 (1:0). Талиска 43 (2:0).

Состав

Бешикташ: Агосто, Эркин, Тошич, Пепе, Куарежма, Озьякуп, Медель (Уйсал, 70), Бабел, Хатчинсон, Талиска (Арслан, 81), Тосун (Негредо, 80)

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан (Кампль, 46), Юпамекано, Халстенберг, Ильзанкер, Кейта (Брума, 59), Демме, Огюстен, Форсберг, Вернер (Клостерманн, 32), Забитцер

Предупреждения:

Эркин, 17 - Орбан, 8; Кейта, 15

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ничья, но мы победили! «Спартак» не пропустил в концовкеНичья, но мы победили! «Спартак» не пропустил в концовке«Спартак» второй раз подряд в Лиге чемпионов сыграл вничью. Но если против «Марибора» это была упущенная победа«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионовФутболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:1.«Монако» дома уступил «Порту»Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Монако» и «Порту» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Порту».«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сити».«Наполи» обыграл «Фейеноорд»Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Наполи».
Главные новости
Футбол
«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг»
Футбол
«Монако» дома уступил «Порту»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»
Футбол
«Наполи» обыграл «Фейеноорд»
Футбол
«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Реал» обыграл в гостях «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ
Футбол
«Челси» подтвердил переход Диего Косты в «Атлетико»
Футбол
Кавани сказал Неймару: «Думаешь, ты Месси?»
Футбол
Квинси Промес: Сегодня я буду поддерживать «Спартак» с трибуны
все новости
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Бешикташ
Бешикташкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости