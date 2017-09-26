«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг»
Матч второго тура группового
турнира Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бешикташа».
В составе победителей
отличились Райан Бабел и Андерсон Талиска. «Бешикташ» с шестью очками лидирует
в группе G. «РБ Лейпциг» с одним очком делит
третье-четвертое места с «Монако».
Лига чемпионов
Группа G
2-й тур
Матч
Бешикташ - РБ Лейпциг - 2:0 (2:0)
Голы
Бабел 11 (1:0). Талиска 43 (2:0).
Состав
Бешикташ: Агосто, Эркин, Тошич, Пепе, Куарежма, Озьякуп, Медель (Уйсал, 70), Бабел, Хатчинсон, Талиска (Арслан, 81), Тосун (Негредо, 80)
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан (Кампль, 46), Юпамекано, Халстенберг, Ильзанкер, Кейта (Брума, 59), Демме, Огюстен, Форсберг, Вернер (Клостерманн, 32), Забитцер
Предупреждения:
Эркин, 17 - Орбан, 8; Кейта, 15
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция