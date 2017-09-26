«Халл» Слуцкого уступил «Престону»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 10-го тура английского
Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Престоном» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 2:1 в пользу «Престона».
В составе подопечных Леонида
Слуцкого отличился Джаррод Боуэн. У «Престона» забивали Том Баркуйзен и Каллум
Робинсон, чей гол на 88-й минуте принес гостям победу.
«Халл» на данный момент
занимает 17-е место, имея в активе девять очков. У «Престона» 19 очков и
четвертое место.
Чемпионшип
10-й тур
Матч
Халл Сити - Престон Норт Энд - 1:2 (0:1)
Голы
T. Barkhuizen 37 (0:1). Боуэн 50 (1:1). C. Roberts 88 (1:2).
Предупреждения:
Ларссон, 24; Кэмпбелл, 37; МакГрегор, 37 - Доусон, 36; Фишер, 61; Джонсон, 90
Место и дата
26 сентября 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
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