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«Халл» Слуцкого уступил «Престону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 10-го тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Престоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Престона».

В составе подопечных Леонида Слуцкого отличился Джаррод Боуэн. У «Престона» забивали Том Баркуйзен и Каллум Робинсон, чей гол на 88-й минуте принес гостям победу.

«Халл» на данный момент занимает 17-е место, имея в активе девять очков. У «Престона» 19 очков и четвертое место.

Чемпионшип

10-й тур

Матч

Халл Сити - Престон Норт Энд - 1:2 (0:1)

Голы

T. Barkhuizen 37 (0:1). Боуэн 50 (1:1). C. Roberts 88 (1:2).

Предупреждения:

Ларссон, 24; Кэмпбелл, 37; МакГрегор, 37 - Доусон, 36; Фишер, 61; Джонсон, 90

Место и дата

26 сентября 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция


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