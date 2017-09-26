«Халл» Слуцкого уступил «Престону»

Матч 10-го тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Престоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Престона».

В составе подопечных Леонида Слуцкого отличился Джаррод Боуэн. У «Престона» забивали Том Баркуйзен и Каллум Робинсон, чей гол на 88-й минуте принес гостям победу.

«Халл» на данный момент занимает 17-е место, имея в активе девять очков. У «Престона» 19 очков и четвертое место.

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10-й тур



