Леонид Федун: У Реброва похоже тоже «кресты»
Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
(1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Нельзя сказать, что плохо сыграли – ничья это ничья, не
победа, – приводит слова Федуна ТАСС. – Но играли все самоотверженно, всегда бы
так.
Единственное что расстраивает – травмы, очень много их
становится, это unbelievable, и у Реброва похоже тоже «кресты».
Но молодые ребята сегодня тоже хорошо сыграли, так что мы довольны результатами.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция