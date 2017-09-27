Леонид Федун: У Реброва похоже тоже «кресты»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Нельзя сказать, что плохо сыграли – ничья это ничья, не победа, – приводит слова Федуна ТАСС. – Но играли все самоотверженно, всегда бы так.

Единственное что расстраивает – травмы, очень много их становится, это unbelievable, и у Реброва похоже тоже «кресты».

Но молодые ребята сегодня тоже хорошо сыграли, так что мы довольны результатами.