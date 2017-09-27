Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью «УЕФА – мафия» на матче с «Ливерпулем» (фото)

«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. На этой игре болельщики хозяев вывесили баннер с надписью «УЕФА – мафия».

Кроме того, они использовали пиротехнику. Напомним, что за инциденты в первом матче с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 000 евро и лишен возможности разместить своих болельщиков в гостевом секторе на матче с «Севильей». Перед матчем клуб просил болельщиков воздержаться от использования пиротехники.

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.

Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.







