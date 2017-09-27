Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью «УЕФА – мафия» на матче с «Ливерпулем» (фото)
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. На этой игре болельщики
хозяев вывесили баннер с надписью «УЕФА – мафия».
Кроме того, они использовали пиротехнику. Напомним, что за инциденты в первом матче с «Марибором» «Спартак» был оштрафован на 60 000 евро и лишен возможности разместить своих болельщиков в гостевом секторе на матче с «Севильей». Перед матчем клуб просил болельщиков воздержаться от использования пиротехники.
Болельщики «Спартака» в матче с «Ливерпулем» вывесили баннер «УЕФА – мафия»https://t.co/7UeNRdLTH3 pic.twitter.com/bDIhTq19TM— Васяндр (@ivasyansky) 26 сентября 2017 г.
Счет
в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й
минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.
Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция