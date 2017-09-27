Юрген Клопп: Уверен, «Ливерпуль» выйдет в плей-офф
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью (1:1) в матче Лиги чемпионов против «Спартака».
— Вы начали матч с Салахом, Мане, Коутиньо.
Собираетесь использовать их и в будущем?
– Посмотрим. Хорошо, когда у тебя есть такие футболисты. Мне не важно, кто именно играет, важно, чтобы мы играли хорошо. У нас было много моментов, жаль, что мы не смогли их использовать.
– Сегодня у ваших игроков был выход
«четыре в два» или даже «пять в два». Почему вы его не использовали?
– Потому что не использовали. Основной вопрос в футболе – почему ты не забиваешь, когда есть явная для этого возможность? К тому же у «Спартака» блестяще сыграли оба вратаря. Нам надо повторять и повторять такие моменты на тренировках и тогда что-то изменится.
– Каковы дальнейшие перспективы
«Ливерпуля» в Лиге чемпионов?
– Мы понимаем, что у «Спартака» много травмированных, к ответной игре они вернутся в строй. У меня есть уверенность, что мы выйдем в плей-офф. Мы много атакуем, много навешиваем в штрафную площадь, это хорошо.
– Как вам болельщики «Спартака»?
– Не очень-то углублялся в эту тему, особенно не думал о том, что было в Мариборе. Могу сказать лишь то, что мне больше нравится играть при заполненных трибунах. Атмосфера на матче в Москве была хорошей.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция