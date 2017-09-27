Юрген Клопп: Уверен, «Ливерпуль» выйдет в плей-офф

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью (1:1) в матче Лиги чемпионов против «Спартака».

— Вы начали матч с Салахом, Мане, Коутиньо. Собираетесь использовать их и в будущем?

– Посмотрим. Хорошо, когда у тебя есть такие футболисты. Мне не важно, кто именно играет, важно, чтобы мы играли хорошо. У нас было много моментов, жаль, что мы не смогли их использовать.

– Сегодня у ваших игроков был выход «четыре в два» или даже «пять в два». Почему вы его не использовали?

– Потому что не использовали. Основной вопрос в футболе – почему ты не забиваешь, когда есть явная для этого возможность? К тому же у «Спартака» блестяще сыграли оба вратаря. Нам надо повторять и повторять такие моменты на тренировках и тогда что-то изменится.

– Каковы дальнейшие перспективы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов?

– Мы понимаем, что у «Спартака» много травмированных, к ответной игре они вернутся в строй. У меня есть уверенность, что мы выйдем в плей-офф. Мы много атакуем, много навешиваем в штрафную площадь, это хорошо.

– Как вам болельщики «Спартака»?

– Не очень-то углублялся в эту тему, особенно не думал о том, что было в Мариборе. Могу сказать лишь то, что мне больше нравится играть при заполненных трибунах. Атмосфера на матче в Москве была хорошей.