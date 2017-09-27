Илья Кутепов: Если команда сливает тренера, будет она спасать игру на 85-й минуте?

Защитник «Спартака» Илья Кутепов – об игре с «Ливерпулем» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– После 80-й минуты чуть подсели, было тяжело. Но в этот раз все закончилось хорошо, не пропустили. С чем связаны эти спады в концовке? Отчасти с графиком. Это не оправдание, конечно, но все же.

– Как реагировали на слухи в прессе о том, что команда якобы сливает Карреру?

– Я прессу не читаю. Но скажите: если команда сливает, будет она спасать игру на 85-й минуте? Вот.

– У вас по-прежнему есть шансы на выход из группы?

– Да.