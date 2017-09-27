Илья Кутепов: Если команда сливает тренера, будет она спасать игру на 85-й минуте?
Защитник «Спартака» Илья Кутепов – об игре с «Ливерпулем» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
– После 80-й минуты чуть подсели, было тяжело. Но в этот раз все закончилось хорошо, не пропустили. С чем связаны эти спады в концовке? Отчасти с графиком. Это не оправдание, конечно, но все же.
– Как реагировали на слухи в прессе о том, что команда якобы сливает Карреру?
– Я прессу не читаю. Но скажите: если команда сливает, будет она спасать игру на 85-й минуте? Вот.
– У вас по-прежнему есть шансы на выход из группы?
– Да.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция