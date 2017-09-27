Массимо Каррера: Мы выжали максимум!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч против
«Ливерпуля», который закончился вничью 1:1.
– Что с травмированными?
– Не было никаких травм. У Реброва обыкновенная ситуация для футбола. Попов и Самедов много сегодня пробежали, поэтому у них сводило ноги. Травм нет.
– О чем вы подумали, когда игроки соперника убежали «четыре в
два»?
– Подумал, что урока с «Анжи» не хватило, поэтому потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.
– Как вы оцениваете физическую форму команду?
– Игроки хорошо себя чувствуют. Сводит ноги? Для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.
– Это был лучший матч Селихова за «Спартак»?
– Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.
– Какие перестановки вы сегодня делали?
– Один раз обратил внимание Боккетти на одну ситуацию на поле.
– Что с Ребровым? Федун только что у стадиона сказал журналистам,
что у него разрыв крестообразных связок!
– У него ушиб колена, больше мы ничего пока не знаем.
– Вы довольны результатом матча?
– Да, мы сыграли вничью против сильной команды. Мы выжали максимум из того, что могли. Было очень сложно, пытались контратаковать, но, увы, ошибались в передачах.
– Что вы спросили у вашего друга главного тренера «Челси» Антонио
Конте о «Ливерпуле»?
– Мало говорили о «Ливерпуле», но то, что он сказал, мне пригодилось.
– Как вы пережили первый домашний матч в Лиге чемпионов? Такой
перфоманс даже в Италии нечасто увидишь?
– Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с «Севильей».
– «Спартак» показал фантастическую самоотдачу, может, к Лиге
чемпионов более трепетное отношение, чем к чемпионату России?
– Нет никаких приоритетов. В каждом матче стараемся отдаваться полностью.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция