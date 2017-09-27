Массимо Каррера: Мы выжали максимум!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч против «Ливерпуля», который закончился вничью 1:1.

– Что с травмированными?

– Не было никаких травм. У Реброва обыкновенная ситуация для футбола. Попов и Самедов много сегодня пробежали, поэтому у них сводило ноги. Травм нет.

– О чем вы подумали, когда игроки соперника убежали «четыре в два»?

– Подумал, что урока с «Анжи» не хватило, поэтому потом в раздевалке я поменял позиции игроков при угловых у чужих ворот, чтобы такие ситуации не повторялись.

– Как вы оцениваете физическую форму команду?

– Игроки хорошо себя чувствуют. Сводит ноги? Для футбола это нормально. Если вы не играли в футбол, вы этого не понимаете.

– Это был лучший матч Селихова за «Спартак»?

– Селихов выручил нас точно так же, как и Ребров. Его позиция – вратарь, именно поэтому она так называется.

– Какие перестановки вы сегодня делали?

– Один раз обратил внимание Боккетти на одну ситуацию на поле.

– Что с Ребровым? Федун только что у стадиона сказал журналистам, что у него разрыв крестообразных связок!

– У него ушиб колена, больше мы ничего пока не знаем.

– Вы довольны результатом матча?

– Да, мы сыграли вничью против сильной команды. Мы выжали максимум из того, что могли. Было очень сложно, пытались контратаковать, но, увы, ошибались в передачах.

– Что вы спросили у вашего друга главного тренера «Челси» Антонио Конте о «Ливерпуле»?

– Мало говорили о «Ливерпуле», но то, что он сказал, мне пригодилось.

– Как вы пережили первый домашний матч в Лиге чемпионов? Такой перфоманс даже в Италии нечасто увидишь?

– Наши болельщики были как всегда великолепны. Отменный перфоманс, очень им благодарны, они – 12-й игрок! Выход из этой группы в плей-офф вполне реален, будем добиваться хорошего результата в матче с «Севильей».

– «Спартак» показал фантастическую самоотдачу, может, к Лиге чемпионов более трепетное отношение, чем к чемпионату России?

– Нет никаких приоритетов. В каждом матче стараемся отдаваться полностью.