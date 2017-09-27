Зинедин Зидан: Могли забить больше, шансы-то у нас были

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан – о победе над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша команда показала отличную игру. Мы начали хорош, показав блестящий футбол как в первой половине встречи, так и во второй, хотя после перерыва некие трудности все-таки были, но мы все равно сыграли прекрасно.

Могли забить больше, шансы-то у нас были, но самое важное – мы забили больше, чем соперник и победили.

Дубль Роналду? Я счастлив за него вновь. Я рад за Криштиану, Бэйла, Иско, Модрича, Каземиро, Крооса и других ребят, которые показали изумительную игру», – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.