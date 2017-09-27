Зинедин Зидан: Могли забить больше, шансы-то у нас были
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан – о победе над
дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги
чемпионов.
«Наша команда показала отличную игру. Мы начали хорош,
показав блестящий футбол как в первой половине встречи, так и во второй, хотя после
перерыва некие трудности все-таки были, но мы все равно сыграли прекрасно.
Могли забить больше, шансы-то у нас были, но самое важное –
мы забили больше, чем соперник и победили.
Дубль Роналду? Я счастлив за него вновь. Я рад за Криштиану, Бэйла, Иско, Модрича, Каземиро, Крооса и других ребят, которые показали изумительную игру», – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Бэйл 18 (0:1). Роналду 50 (0:2). Обамеянг 54 (1:2). Роналду 79 (1:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 60), Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гётце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Бэйл (Васкес, 86), Кроос, Иско (Асенсио, 76), Каземиро, Модрич (Себальос, 90), Роналду
Предупреждения:
Топрак, 52; Вайгль, 63 - Бэйл, 29; Карвахаль, 39; Модрич, 40
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция