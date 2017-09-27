Илья Кутепов: Реброва не было в раздевалке после игры. Надеемся на лучшее

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями после матча с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что голкипер Артем Ребров не появился в раздевалке.

– Ребров? В раздевалке его не было. Надеемся на лучшее, – сказал Кутепов.

Напомним, что Ребров в этом матче получил травму.