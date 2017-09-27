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Илья Кутепов: Реброва не было в раздевалке после игры. Надеемся на лучшее

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями после матча с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что голкипер Артем Ребров не появился в раздевалке.

– Ребров? В раздевалке его не было. Надеемся на лучшее, – сказал Кутепов.

Напомним, что Ребров в этом матче получил травму.

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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