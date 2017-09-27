Илья Кутепов: Реброва не было в раздевалке после игры. Надеемся на лучшее
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Спартака» Илья Кутепов
поделился впечатлениями после матча с «Ливерпулем» (1:1). Он отметил, что
голкипер Артем Ребров не появился в раздевалке.
– Ребров? В раздевалке его не было. Надеемся на лучшее, – сказал Кутепов.
Напомним, что Ребров в этом матче получил травму.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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