Фернандиньо: Хорошо, что встретился с друзьями из «Шахтера»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями
после матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила
со счетом 2:0.
- У «Шахтера»
много хороших футболистов. Мы взяли важные три очка. Думаю, «Шахтер» может
победить «Фейеноорд», потому что играет очень хорошо. Меня это радует, потому
что у меня в команде много друзей - Степаненко, Тайсон, Пятов, Исмаили. Хорошо,
что мы встретились.
- Такой «Шахтер» выйдет из группы?
- Не знаю, может быть. Возможно, если выиграют два матча у «Фейеноорда». «Шахтер» хорошо контролирует мяч - что у себя, что в гостях. Это главная характеристика «Шахтера», - цитирует Фернандиньо «Террикон».
«Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в группе F. У «Шахтера» три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».
Матч
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)
Голы
де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра
Незабитые пенальти
Агуэро (Манчестер Сити), 72
Предупреждения:
нет - Ордец, 64
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция