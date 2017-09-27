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Фернандиньо: Хорошо, что встретился с друзьями из «Шахтера»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

- У «Шахтера» много хороших футболистов. Мы взяли важные три очка. Думаю, «Шахтер» может победить «Фейеноорд», потому что играет очень хорошо. Меня это радует, потому что у меня в команде много друзей - Степаненко, Тайсон, Пятов, Исмаили. Хорошо, что мы встретились.

- Такой «Шахтер» выйдет из группы?
- Не знаю, может быть. Возможно, если выиграют два матча у «Фейеноорда». «Шахтер» хорошо контролирует мяч - что у себя, что в гостях. Это главная характеристика «Шахтера», - цитирует Фернандиньо «Террикон».

В составе победителей отличились Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро мог забить с пенальти, но его удар отразил голкипер чемпиона Украины Андрей Пятов.

«Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в группе F. У «Шахтера» три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».

Матч

Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)

Голы

де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра

Незабитые пенальти

Агуэро (Манчестер Сити), 72

Предупреждения:

нет - Ордец, 64

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция

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