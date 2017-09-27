Фернандиньо: Хорошо, что встретился с друзьями из «Шахтера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями после матча с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

- У «Шахтера» много хороших футболистов. Мы взяли важные три очка. Думаю, «Шахтер» может победить «Фейеноорд», потому что играет очень хорошо. Меня это радует, потому что у меня в команде много друзей - Степаненко, Тайсон, Пятов, Исмаили. Хорошо, что мы встретились.

- Такой «Шахтер» выйдет из группы?

- Не знаю, может быть. Возможно, если выиграют два матча у «Фейеноорда». «Шахтер» хорошо контролирует мяч - что у себя, что в гостях. Это главная характеристика «Шахтера», - цитирует Фернандиньо «Террикон».

В составе победителей отличились Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг. Серхио Агуэро мог забить с пенальти, но его удар отразил голкипер чемпиона Украины Андрей Пятов.

«Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в группе F. У «Шахтера» три очка, донецкий клуб делит второе-третье место с «Наполи».