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Серхио Рамос: Знали, что когда-нибудь победим в Дортмунде

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Реала» Серхио Рамос – о победе над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что когда-нибудь мы наконец-то победим в Дортмунде и вот этот день настал. Было тяжело, но мы показали свой характер и силу.

Мы хотим еще раз победить в Лиге чемпионов, я думаю, сегодня вечером был сделан еще один шаг в правильном направлении», – приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что мадридский клуб впервые в истории смог в официальном матче обыграть «Боруссию» в Дортмунде, до этого матча команды встречались в Германии шесть раз, трижды игра завершалась вничью и трижды побеждала «Боруссия».

Матч

Боруссия - Реал - 1:3 (0:1)

Голы

Бэйл 18 (0:1). Роналду 50 (0:2). Обамеянг 54 (1:2). Роналду 79 (1:3).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 60), Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гётце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Бэйл (Васкес, 86), Кроос, Иско (Асенсио, 76), Каземиро, Модрич (Себальос, 90), Роналду

Предупреждения:

Топрак, 52; Вайгль, 63 - Бэйл, 29; Карвахаль, 39; Модрич, 40

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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