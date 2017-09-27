Серхио Рамос: Знали, что когда-нибудь победим в Дортмунде
Защитник «Реала» Серхио Рамос – о победе над дортмундской «Боруссией»
(3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Знали, что когда-нибудь мы наконец-то победим в Дортмунде и
вот этот день настал. Было тяжело, но мы показали свой характер и силу.
Мы хотим еще раз победить в Лиге чемпионов, я думаю, сегодня вечером был сделан еще один шаг в правильном направлении», – приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что мадридский клуб впервые в истории смог в официальном матче обыграть «Боруссию» в Дортмунде, до этого матча команды встречались в Германии шесть раз, трижды игра завершалась вничью и трижды побеждала «Боруссия».
Матч
Голы
Бэйл 18 (0:1). Роналду 50 (0:2). Обамеянг 54 (1:2). Роналду 79 (1:3).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пишчек, Топрак, Папастатопулос, Тольян (Дауд, 60), Шахин (Вайгль, 60), Кастро, Гётце (Пулишич, 76), Ярмоленко, Обамеянг, Филипп
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Варан, Рамос, Бэйл (Васкес, 86), Кроос, Иско (Асенсио, 76), Каземиро, Модрич (Себальос, 90), Роналду
Предупреждения:
Топрак, 52; Вайгль, 63 - Бэйл, 29; Карвахаль, 39; Модрич, 40
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция