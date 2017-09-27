Серхио Рамос: Знали, что когда-нибудь победим в Дортмунде

Защитник «Реала» Серхио Рамос – о победе над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что когда-нибудь мы наконец-то победим в Дортмунде и вот этот день настал. Было тяжело, но мы показали свой характер и силу.

Мы хотим еще раз победить в Лиге чемпионов, я думаю, сегодня вечером был сделан еще один шаг в правильном направлении», – приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что мадридский клуб впервые в истории смог в официальном матче обыграть «Боруссию» в Дортмунде, до этого матча команды встречались в Германии шесть раз, трижды игра завершалась вничью и трижды побеждала «Боруссия».