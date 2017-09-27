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Александр Бубнов: Ничья для «Спартака» равносильна победе

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Спартак» выбрал на матч оптимальную модель игры, закрылся, действовал вторым номером от обороны, максимально плотно (с учетом нынешних проблем в задней линии) перекрыв все зоны. Строенный центр обороны, перевод Джикии на фланг, два ярко выраженных опорных полузащитника в лице Пашалича и Фернандо: если бы компактности не было, «Ливерпуль», который имел от начала до конца значительное игровое преимущество, смог бы реализовать главный козырь – сумасшедшую скорость.

Лидеры гостей во главе с Салахом и Коутинью не могли разогнаться по полной. И даже при этом ничьей подопечные Карреры во многом обязаны прекрасно отыгравшим голкиперам. И Ребров, и Селихов заслуживают похвалы, несколько раз по-настоящему выручив.

В конкретном случае ничья для «Спартака» равноценна победе. Теперь, чтобы как минимум не пройти мимо третьего места и Лиги Европы, «Спартаку» наверняка хватит четырех очков в двух оставшихся домашних матчах (ничья с «Севильей», победа над «Марибором»). Но в данный момент «Спартак» на равных правах продолжает конкурировать за право продолжить выступление в Лиге чемпионов весной», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.

Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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