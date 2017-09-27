Александр Бубнов: Ничья для «Спартака» равносильна победе
Футбольный эксперт Александр
Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - «Ливерпуль» в Лиге
чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Спартак» выбрал на матч оптимальную модель игры, закрылся,
действовал вторым номером от обороны, максимально плотно (с учетом
нынешних проблем в задней линии) перекрыв все зоны. Строенный центр
обороны, перевод Джикии на фланг, два ярко выраженных опорных
полузащитника в лице Пашалича и Фернандо: если бы компактности
не было, «Ливерпуль», который имел от начала до конца
значительное игровое преимущество, смог бы реализовать главный
козырь – сумасшедшую скорость.
Лидеры гостей
во главе с Салахом и Коутинью не могли разогнаться
по полной. И даже при этом ничьей подопечные Карреры во многом
обязаны прекрасно отыгравшим голкиперам. И Ребров, и Селихов
заслуживают похвалы, несколько раз по-настоящему выручив.
В конкретном
случае ничья для «Спартака» равноценна победе. Теперь, чтобы как минимум
не пройти мимо третьего места и Лиги Европы, «Спартаку» наверняка
хватит четырех очков в двух оставшихся домашних матчах (ничья
с «Севильей», победа над «Марибором»). Но в данный момент
«Спартак» на равных правах продолжает конкурировать за право
продолжить выступление в Лиге чемпионов весной», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет
в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й
минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.
Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция