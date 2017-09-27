Паулу Фонсека: Недоволен результатом, но горжусь командой
Главный тренер «Шахтера»
Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче
второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Я недоволен тем, что мы потерпели поражение, однако должен
гордиться сегодняшней работой своих ребят, – приводит слова Фонсеки официальный
сайт «Шахтера». – Мы старались играть, быть с мячом, действовали очень
компактно, не оставляя сопернику никакого пространства, и достаточно
качественно выходили в атаку, когда представлялась возможность.
Скажу искренне: я смотрю все матчи «Манчестер Сити» и думаю,
что в этом сезоне им еще не попадался противник, который создал столько
сложностей. Так что недоволен результатом, но горжусь и доволен командой.
– После финального
свистка вы не только обменялись рукопожатиями с Хосепом Гвардиолой, но и
достаточно долго общались. О чем, если не секрет?
– Понятно, что я не расскажу вам всего. Это был личный разговор, таким он и останется.
Матч
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)
Голы
де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра
Незабитые пенальти
Агуэро (Манчестер Сити), 72
Предупреждения:
нет - Ордец, 64
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция