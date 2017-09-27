Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Карабах- : -Рома
Футбол  ПСЖ- : -Бавария
Футбол  Атлетико- : -Челси
Футбол  ЦСКА- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Андерлехт- : -Селтик
Футбол  Спортинг- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Паулу Фонсека: Недоволен результатом, но горжусь командой

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Я недоволен тем, что мы потерпели поражение, однако должен гордиться сегодняшней работой своих ребят, – приводит слова Фонсеки официальный сайт «Шахтера». – Мы старались играть, быть с мячом, действовали очень компактно, не оставляя сопернику никакого пространства, и достаточно качественно выходили в атаку, когда представлялась возможность.

Скажу искренне: я смотрю все матчи «Манчестер Сити» и думаю, что в этом сезоне им еще не попадался противник, который создал столько сложностей. Так что недоволен результатом, но горжусь и доволен командой.

– После финального свистка вы не только обменялись рукопожатиями с Хосепом Гвардиолой, но и достаточно долго общались. О чем, если не секрет?
– Понятно, что я не расскажу вам всего. Это был личный разговор, таким он и останется.

Матч

Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)

Голы

де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).

Состав

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра

Незабитые пенальти

Агуэро (Манчестер Сити), 72

Предупреждения:

нет - Ордец, 64

Судья:

Мануэль Де Соуза (Португалия)

Место и дата

26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хосеп Гвардиола: Если бы не сыграли интенсивно, не смогли бы победить «Шахтер»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Ливерпуль»Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча со «Спартаком» (1:1), который состоялся в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.«Реброва в раздевалке не было. Верим в лучшее». Игроки «Спартака» после матча«Реброва в раздевалке не было. Верим в лучшее». Игроки «Спартака» после матчаГлавный вопрос микст-зоны был, конечно: «Что с случилось с Ребровым?». В остальном игроки «Спартака» были довольны ничьей с «Ливерпулем».Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» провел фантастический матчГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Александр Самедов: Был спазм. Завтра узнаем, насколько все серьезноПолузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Александр Селихов: Не успел понервничать, если честно
Футбол
Джордан Хендерсон: Мы контролировали игру и должны были спокойно побеждать «Спартак»
Футбол
Паулу Фонсека: Недоволен результатом, но горжусь командой
Футбол
Александр Бубнов: Ничья для «Спартака» равносильна победе
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Паулу Фонсека
Паулу Фонсекавсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости