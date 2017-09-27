Паулу Фонсека: Недоволен результатом, но горжусь командой

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Я недоволен тем, что мы потерпели поражение, однако должен гордиться сегодняшней работой своих ребят, – приводит слова Фонсеки официальный сайт «Шахтера». – Мы старались играть, быть с мячом, действовали очень компактно, не оставляя сопернику никакого пространства, и достаточно качественно выходили в атаку, когда представлялась возможность.

Скажу искренне: я смотрю все матчи «Манчестер Сити» и думаю, что в этом сезоне им еще не попадался противник, который создал столько сложностей. Так что недоволен результатом, но горжусь и доволен командой.

– После финального свистка вы не только обменялись рукопожатиями с Хосепом Гвардиолой, но и достаточно долго общались. О чем, если не секрет?

– Понятно, что я не расскажу вам всего. Это был личный разговор, таким он и останется.