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Джордан Хендерсон: Мы контролировали игру и должны были спокойно побеждать «Спартак»

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в Лиге чемпионов. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Разочаровывающий результат. Мы контролировали игру от начала до конца и должны были спокойно побеждать. В другой день мы могли забить три или четыре мяча. Мы показали достойную игру, но этого оказалось недостаточно для победы.

На протяжении большей части матча мы защищались хорошо. Но нам нужно было лучше реализовывать моменты, быть более безжалостными», - цитирует Хендерсона ВВС.

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо. На 31-й минуте Филиппе Коутиньо восстановил равновесие в счете.

Отметим, что на 68-й минуте поле из-за травмы покинул голкипер «Спартака» Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов. На 85-й минуте травму получил Ивелин Попов, которого заменил Лоренсо Мельгарехо. В компенсированное время Александр Самедов покинул поле на электрокаре, вместо него появился Педро Роша.

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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