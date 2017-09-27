Александр Селихов: Не успел понервничать, если честно
Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
– Как отреагировали на замену?
– Нельзя сказать, что был готов. Неожиданно получилось. Но, думаю, сделал то, что требовалось.
– Нервничали?
– Не успел, если честно.
– От гимна Лиги чемпионов испытали особые чувства?
– Да. Мурашки по коже побежали. Это мечта – сыграть в таком турнире.
– С выходом Старриджа у «Ливерпуля» были моменты.
– Пару раз простил нас. Классный футболист, что скажешь.
– Вы еще выручили на последних минутах.
– Просто в меня попали. Ничего сверхъестественного.
– Говорили с Ребровым после матча?
– Да, у него что-то с коленом. Завтра – медосмотр. Нужно отметить, что он очень хорошо сыграл. Все молодцы.
– Эпидемия травм докатилась и до вратарей. Что делать?
– Не знаю. Как будто заговорили или заколдовали. Надо пережить этот момент.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция