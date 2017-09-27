Александр Селихов: Не успел понервничать, если честно

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Как отреагировали на замену?

– Нельзя сказать, что был готов. Неожиданно получилось. Но, думаю, сделал то, что требовалось.

– Нервничали?

– Не успел, если честно.

– От гимна Лиги чемпионов испытали особые чувства?

– Да. Мурашки по коже побежали. Это мечта – сыграть в таком турнире.

– С выходом Старриджа у «Ливерпуля» были моменты.

– Пару раз простил нас. Классный футболист, что скажешь.

– Вы еще выручили на последних минутах.

– Просто в меня попали. Ничего сверхъестественного.

– Говорили с Ребровым после матча?

– Да, у него что-то с коленом. Завтра – медосмотр. Нужно отметить, что он очень хорошо сыграл. Все молодцы.

– Эпидемия травм докатилась и до вратарей. Что делать?

– Не знаю. Как будто заговорили или заколдовали. Надо пережить этот момент.