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Александр Селихов: Не успел понервничать, если честно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Спартака» Александр Селихов  прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Как отреагировали на замену?
– Нельзя сказать, что был готов. Неожиданно получилось. Но, думаю, сделал то, что требовалось.

– Нервничали?
– Не успел, если честно.

– От гимна Лиги чемпионов испытали особые чувства?
– Да. Мурашки по коже побежали. Это мечта – сыграть в таком турнире.

– С выходом Старриджа у «Ливерпуля» были моменты.
– Пару раз простил нас. Классный футболист, что скажешь.

– Вы еще выручили на последних минутах.
– Просто в меня попали. Ничего сверхъестественного.

– Говорили с Ребровым после матча?
– Да, у него что-то с коленом. Завтра – медосмотр. Нужно отметить, что он очень хорошо сыграл. Все молодцы.

– Эпидемия травм докатилась и до вратарей. Что делать?
– Не знаю. Как будто заговорили или заколдовали. Надо пережить этот момент.

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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