Александр Самедов: Был спазм. Завтра узнаем, насколько все серьезно

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– У вас начало сводит ноги на 63-й минуте. Из-за чего?

– Немало игр провел за последний период. Но ничего – вроде разбегался потом.

– Говорят, что «Спартак» загоняют тренеры по физподготовке. Согласны?

– Нет, дело в сложном графике. Плюс обойма не такая большая, играем одним и тем же составом.

– У вас же никакой травмы нет?

– Не знаю. Спазм был. В ближайшее время узнаем точнее.

– Эта ничья поможет команде обрести уверенность?

– Дай Бог. Впереди – «Урал». Надо побеждать. Хочется, чтобы все наладилось.