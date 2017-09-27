Александр Самедов: Был спазм. Завтра узнаем, насколько все серьезно
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
– У вас начало сводит ноги на 63-й минуте. Из-за чего?
– Немало игр провел за последний период. Но ничего – вроде разбегался потом.
– Говорят, что «Спартак» загоняют тренеры по физподготовке. Согласны?
– Нет, дело в сложном графике. Плюс обойма не такая большая, играем одним и тем же составом.
– У вас же никакой травмы нет?
– Не знаю. Спазм был. В ближайшее время узнаем точнее.
– Эта ничья поможет команде обрести уверенность?
– Дай Бог. Впереди – «Урал». Надо побеждать. Хочется, чтобы все наладилось.
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция