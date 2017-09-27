Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» провел фантастический матч
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа в Лиге
чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Это был сложный матч.
Соперник был очень мотивирован. Важно, что мы взяли три очка. Мы должны были
побеждать. Сегодня мы провели фантастический матч. Игроки, которые не всегда
выходят в стартовом составе, показали хороший футбол, а Кейн сделал хет-трик.
Это была отличная игра. Я
счастлив, потому что в некоторых играх у нас есть преимущество и много
моментов, но мы не можем забить. Сегодня мы были очень точны в завершающей
стадии», - цитирует Почеттино ВВС.
В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». В тот же день АПОЭЛ дома сыграет с «Боруссией».
Матч
Голы
Кейн 39 (0:1). Кейн 62 (0:2). Кейн 67 (0:3).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Винициус, Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, Мораиш (Александру, 84), де Камарго
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Уинкс, Сиссоко (Георгиу, 84), Дайер, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Ватерман, 39; Винициус, 52 - Уинкс, 85
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
26 сентября 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция