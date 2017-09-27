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Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» провел фантастический матч

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это был сложный матч. Соперник был очень мотивирован. Важно, что мы взяли три очка. Мы должны были побеждать. Сегодня мы провели фантастический матч. Игроки, которые не всегда выходят в стартовом составе, показали хороший футбол, а Кейн сделал хет-трик.

Это была отличная игра. Я счастлив, потому что в некоторых играх у нас есть преимущество и много моментов, но мы не можем забить. Сегодня мы были очень точны в завершающей стадии», - цитирует Почеттино ВВС.

В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». В тот же день АПОЭЛ дома сыграет с «Боруссией».

Матч

АПОЭЛ - Тоттенхэм - 0:3 (0:1)

Голы

Кейн 39 (0:1). Кейн 62 (0:2). Кейн 67 (0:3).

Состав

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Винициус, Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, Мораиш (Александру, 84), де Камарго

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Уинкс, Сиссоко (Георгиу, 84), Дайер, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ватерман, 39; Винициус, 52 - Уинкс, 85

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

26 сентября 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция

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