Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» провел фантастический матч

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это был сложный матч. Соперник был очень мотивирован. Важно, что мы взяли три очка. Мы должны были побеждать. Сегодня мы провели фантастический матч. Игроки, которые не всегда выходят в стартовом составе, показали хороший футбол, а Кейн сделал хет-трик.

Это была отличная игра. Я счастлив, потому что в некоторых играх у нас есть преимущество и много моментов, но мы не можем забить. Сегодня мы были очень точны в завершающей стадии», - цитирует Почеттино ВВС.

В следующем туре «Реал» 17 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». В тот же день АПОЭЛ дома сыграет с «Боруссией».