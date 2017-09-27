Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо признан лучшим
игроком матча со «Спартаком» (1:1), который состоялся в рамках второго тура
группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
25-летний бразилец вышел на поле с первых минут и на 31-й
минуте сравнял счет, забив с передачи Садьо Мане.
В следующем матче турнира подопечные Массимо Карреры 17 октября примут «Севилью», а «красные» в этот же день на выезде сыграют с «Марибором».
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция