Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола: Если бы не сыграли интенсивно, не смогли бы победить «Шахтер»

Хосеп Гвардиола: Если бы не сыграли интенсивно, не смогли бы победить «Шахтер» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.