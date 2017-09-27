Хосеп Гвардиола: Если бы не сыграли интенсивно, не смогли бы победить «Шахтер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

У «Шахтера» хорошая командная скорость впереди и быстрая игра в пас, что умеют почти все футболисты. У них хорошая организация оборонительных действий. Это те факторы, которые заставляют меня гордиться своими футболистами и этой победой.

Если бы мы не сыграли настолько интенсивно и не использовали такой прессинг, мы бы не смогли победить эту команду», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.