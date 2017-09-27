Хосеп Гвардиола: Если бы не сыграли интенсивно, не смогли бы победить «Шахтер»
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура
группового этапа Лиги чемпионов.
У «Шахтера» хорошая командная скорость впереди и
быстрая игра в пас, что умеют почти все футболисты. У них хорошая организация
оборонительных действий. Это те факторы, которые заставляют меня гордиться
своими футболистами и этой победой.
Если бы мы не сыграли настолько интенсивно и не использовали такой прессинг, мы бы не смогли победить эту команду», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Матч
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)
Голы
де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра
Незабитые пенальти
Агуэро (Манчестер Сити), 72
Предупреждения:
нет - Ордец, 64
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция