Станислав Чистов: Я хотел бы вернуться в КХЛ

Нападающий воскресенского «Химика» Станислав Чистов – о своих шансах вернуться в КХЛ.

– Вы уже провели несколько матчей в ВХЛ, какое впечатление осталось от лиги?

– Уровень нормальный. Для молодежи – самое то, – приводит слова Чистова «Спорт День за Днем». – В основном все команды в ВХЛ молодые, очень стараются, бьются. Хотя, конечно, лига слабее КХЛ — много ошибок в передачах.

– Ваш агент ведет переговоры с клубами КХЛ?

– Агент занимается этим вопросом, но пока никаких новостей нет.

– Какие ставите себе цели на сезон – что-то добиться с «Химиком» или вернуться в КХЛ?

– Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ.