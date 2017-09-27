Станислав Чистов: Я хотел бы вернуться в КХЛ
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Нападающий воскресенского «Химика» Станислав Чистов – о своих
шансах вернуться в КХЛ.
– Вы уже провели
несколько матчей в ВХЛ, какое впечатление осталось от лиги?
– Уровень нормальный. Для молодежи – самое то, – приводит слова Чистова «Спорт День за Днем». – В основном все команды в ВХЛ молодые, очень стараются, бьются. Хотя, конечно, лига слабее КХЛ — много ошибок в передачах.
– Ваш агент ведет переговоры
с клубами КХЛ?
– Агент занимается этим вопросом, но пока никаких новостей нет.
– Какие ставите себе
цели на сезон – что-то добиться с «Химиком» или вернуться в КХЛ?
– Конечно, я хотел бы вернуться в КХЛ.
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