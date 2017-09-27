Кевин де Брюйне: «Шахтер» – чрезвычайно хорошо организованная команда
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – о победе над
«Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтер» – чрезвычайно хорошо организованная
команда. Это отлично подготовленная технически команда, которую очень
недооценивают в Европе.
Первый тайм получился сложным. У обеих команд были моменты,
но немного. Вторая половина оказалась для нас гораздо лучше. Мы играли
организованно и создавали моменты.
Пускай в последние 20 минут мы могли забить еще гол или два, мы довольны даже победой со счетом 2:0 и тем, что сохранили свои ворота на замке», - приводит слова де Брюйне официальный сайт УЕФА.
Матч
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0 (0:0)
Голы
де Брюйне 48 (1:0). Стерлинг 90 (2:0).
Состав
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Фернандиньо, Делф, Силва Д. (Гюндоган, 79), Сане, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 55), Агуэро (Силва Б., 84)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Бутко, Ордец, Бернард (Петряк, 89), Марлос (Дентиньо, 79), Фред (Коваленко, 90), Степаненко, Тайсон, Феррейра
Незабитые пенальти
Агуэро (Манчестер Сити), 72
Предупреждения:
нет - Ордец, 64
Судья:
Мануэль Де Соуза (Португалия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Этихад, Текстовая трансляция