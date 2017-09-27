Кевин де Брюйне: «Шахтер» – чрезвычайно хорошо организованная команда

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – о победе над «Шахтером» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» – чрезвычайно хорошо организованная команда. Это отлично подготовленная технически команда, которую очень недооценивают в Европе.

Первый тайм получился сложным. У обеих команд были моменты, но немного. Вторая половина оказалась для нас гораздо лучше. Мы играли организованно и создавали моменты.

Пускай в последние 20 минут мы могли забить еще гол или два, мы довольны даже победой со счетом 2:0 и тем, что сохранили свои ворота на замке», - приводит слова де Брюйне официальный сайт УЕФА.