Анвар Гатиятулин: На каждую игру готовимся, как на последнюю
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился
впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (2:3) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«На каждую игру готовимся, как на последнюю. Благодарен
команде за сегодняшнюю игру. Если брать по игре, то первый период получился
скомканный и «зажатый». Тем не менее при счете 0:2 не опустили руки, смогли
переломить игру и победили сегодня.
Хотел бы вновь поблагодарить болельщиков за такую поддержку. Видно, что трибуны нам сильно помогают», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
Матч
Трактор - Салават Юлаев - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Хартикайнен (Фёдоров, Ларсен), 11:06 (0:1). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 23:56 (0:2). Шипин (Бородкин), 24:17 (1:2). Шаров (Бородкин, Мамаев), 28:06 (2:2). Якуценя (Гюнге, Щехура), 43:37 (3:2).
Место и дата
26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция