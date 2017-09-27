Анвар Гатиятулин: На каждую игру готовимся, как на последнюю

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На каждую игру готовимся, как на последнюю. Благодарен команде за сегодняшнюю игру. Если брать по игре, то первый период получился скомканный и «зажатый». Тем не менее при счете 0:2 не опустили руки, смогли переломить игру и победили сегодня.

Хотел бы вновь поблагодарить болельщиков за такую поддержку. Видно, что трибуны нам сильно помогают», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».