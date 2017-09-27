Эркка Вестерлунд: Показали хорошую игру, но результат получился плохой
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о
поражении от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Поздравляю «Трактор» с победой, хорошая игра. Мы показали хорошую игру, но результат получился плохой. Мы дали шансы команде хозяев, и они его использовали», - приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Трактора».
Матч
Трактор - Салават Юлаев - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Хартикайнен (Фёдоров, Ларсен), 11:06 (0:1). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 23:56 (0:2). Шипин (Бородкин), 24:17 (1:2). Шаров (Бородкин, Мамаев), 28:06 (2:2). Якуценя (Гюнге, Щехура), 43:37 (3:2).
Место и дата
26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически