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Эркка Вестерлунд: Показали хорошую игру, но результат получился плохой

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд – о поражении от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поздравляю «Трактор» с победой, хорошая игра. Мы показали хорошую игру, но результат получился плохой. Мы дали шансы команде хозяев, и они его использовали», - приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Трактора».

Матч

Трактор - Салават Юлаев - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Хартикайнен (Фёдоров, Ларсен), 11:06 (0:1). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 23:56 (0:2). Шипин (Бородкин), 24:17 (1:2). Шаров (Бородкин, Мамаев), 28:06 (2:2). Якуценя (Гюнге, Щехура), 43:37 (3:2).

Место и дата

26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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