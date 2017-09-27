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Михаил Вартапетов: Нужны сутки, чтобы определить характер травмы Реброва

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов – о травме Артема Реброва, которую он получил в матче с «Ливерпулем» (1:1).

«У Реброва пока диагностирован сильный ушиб коленного сустава, завтра вечером узнаем точно диагноз. «Кресты»? Подозрение есть, но сейчас говорить об этом рано.

Есть сильный ушиб, есть жалобы. Нам нужны сутки, чтобы определить характер повреждения после МРТ», – приводит слова Вартапетова ТАСС.

Напомним, вратарь красно-белых покинул поле на носилках на 68-й минуте, вместо него на поле вышел Александр Селихов. Повреждение голкипер «Спартака» получил после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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