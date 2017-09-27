Михаил Вартапетов: Нужны сутки, чтобы определить характер травмы Реброва

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов – о травме Артема Реброва, которую он получил в матче с «Ливерпулем» (1:1).

«У Реброва пока диагностирован сильный ушиб коленного сустава, завтра вечером узнаем точно диагноз. «Кресты»? Подозрение есть, но сейчас говорить об этом рано.

Есть сильный ушиб, есть жалобы. Нам нужны сутки, чтобы определить характер повреждения после МРТ», – приводит слова Вартапетова ТАСС.

Напомним, вратарь красно-белых покинул поле на носилках на 68-й минуте, вместо него на поле вышел Александр Селихов. Повреждение голкипер «Спартака» получил после столкновения с нападающим «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.