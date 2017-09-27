Андрей Ещенко: Естественно, мы настраивались на победу

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Естественно, мы настраивались на победу, потому что выходить на поле и думать о ничьей. Зачем? Думали о хорошем результате. Но и ничья в сегодняшнем матче, я считаю, закономерный результат.

Мы специально избрали тактику не давать зоны, чтобы у них было не так много моментов. Наверное, надо в концентрации прибавить. Или в опасной ситуации выбивать мяч», – приводит слова Ещенко «Р-Спорт».