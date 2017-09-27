Андрей Ещенко: Естественно, мы настраивались на победу
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью с «Ливерпулем»
(1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Естественно, мы настраивались на победу, потому что
выходить на поле и думать о ничьей. Зачем? Думали о хорошем результате. Но и
ничья в сегодняшнем матче, я считаю, закономерный результат.
Мы специально избрали тактику не давать зоны, чтобы у них было не так много моментов. Наверное, надо в концентрации прибавить. Или в опасной ситуации выбивать мяч», – приводит слова Ещенко «Р-Спорт».
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция