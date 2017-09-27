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Андрей Ещенко: Естественно, мы настраивались на победу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Естественно, мы настраивались на победу, потому что выходить на поле и думать о ничьей. Зачем? Думали о хорошем результате. Но и ничья в сегодняшнем матче, я считаю, закономерный результат.

Мы специально избрали тактику не давать зоны, чтобы у них было не так много моментов. Наверное, надо в концентрации прибавить. Или в опасной ситуации выбивать мяч», – приводит слова Ещенко «Р-Спорт».

Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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