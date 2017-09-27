Сальваторе Боккетти: Мы уже привыкли, что в последние минуты пропускаем
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал
ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги
чемпионов.
«Мы уже привыкли, что в последние минуты пропускаем, и
сегодня хорошо, что не пропустили (улыбается). Все знают уровень
«Ливерпуля», поэтому думаю, что мы хорошо контролировали ход встречи.
Игра была очень тяжелой, у них отличные футболисты, в перерыве тренер сказал, что самое важное – концентрация на последних минутах, надоело пропускать в концовках. Мы сыграли сегодня хорошо и всей защитой, и всей командой», – приводит слова Боккетти «Р-Спорт».
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция