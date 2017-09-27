Сальваторе Боккетти: Мы уже привыкли, что в последние минуты пропускаем

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы уже привыкли, что в последние минуты пропускаем, и сегодня хорошо, что не пропустили (улыбается). Все знают уровень «Ливерпуля», поэтому думаю, что мы хорошо контролировали ход встречи.

Игра была очень тяжелой, у них отличные футболисты, в перерыве тренер сказал, что самое важное – концентрация на последних минутах, надоело пропускать в концовках. Мы сыграли сегодня хорошо и всей защитой, и всей командой», – приводит слова Боккетти «Р-Спорт».