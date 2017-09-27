Лоренсо Мельгарехо: Для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал
ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги
чемпионов.
«Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь
команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против
«Анжи».
У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче. Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни – я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской «Бенфики», и для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового, но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня», – приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».
Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция