Лоренсо Мельгарехо: Для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я вышел всего на несколько минут, но хотел забить и помочь команде, как я это сделал недавно, в последнем матче чемпионата России против «Анжи».

У меня всегда есть большое желание получить игровые минуты, тем более в таком матче. Хотя эта встреча и не станет одной из самых важных в моей жизни – я уже принимал участие в подобных играх, когда был, например, в составе португальской «Бенфики», и для меня в лигочемпионском ажиотаже нет ничего нового, но, безусловно, еврокубковые матчи всегда имеют особую значимость для меня», – приводит слова Мельгарехо «Газета.Ru».