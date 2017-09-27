«Тампа-Бэй» проиграла «Флориде», Кучеров, Наместников и Сергачев заработали по 1-му очку

В рамках предсезонного матча НХЛ «Флорида» на домашнем льду обыграла «Тампу» со счетом 4:2.

У победителей встречи дубль оформил Джонатан Юбердо и по одной шайбе забросили Коннор Брикли и Винсент Трочек, а у гостей голами отметились Райан Кэллахан, забивший с передачи Владислава Наместникова и Никита Кучеров, которому ассистировал соотечественник Михаил Сергачев.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В следующем матче «Лайтнинг» 29 сентября вновь сыграет с «Пэнтерз» на выезде.