«Спортинг» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
лиссабонский «Спортинг» сыграет с каталонской «Барселоной».
Встреча пройдет на поле стадиона «Жозе Алваладе» и начнется
в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде разгромили «Ювентус» (3:0), а «орлы» переиграли «Олимпиакос» (3:2).
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, Жозе Алваладе, Текстовая трансляция
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