«Атлетико» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский
«Атлетико» сыграет с лондонским «Челси».
Встреча пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в
Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Ромой» (0:0), а «синие» разгромили «Каробах», забив шесть безответных мячей.
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, Ванда Метрополитано, Текстовая трансляция
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