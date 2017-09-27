«Атлетико» – «Челси». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» сыграет с лондонским «Челси».

Встреча пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Ромой» (0:0), а «синие» разгромили «Каробах», забив шесть безответных мячей.