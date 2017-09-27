«ПСЖ» – «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари
Сен-Жармен» сыграет с мюнхенской «Баварией».
Встреча пройдет на поле стадиона «Парк-де-Пренс» в Париже и
начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов подопечные Унаи Эмери разгромили «Селтик» (5:0), а мюнхенцы обыграли «Андерлехт» (3:0).
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция
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