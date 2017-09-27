ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА
сыграет с командой «Манчестер Юнайтед».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
21:45 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов армейцы переиграли «Бенфику» (2:1), а подопечные Жозе Моуринью разгромили «Базель» (3:0).
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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