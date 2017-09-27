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ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с командой «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, на старте группового этапа Лиги чемпионов армейцы переиграли «Бенфику» (2:1), а подопечные Жозе Моуринью разгромили «Базель» (3:0).

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Матч

ЦСКА - Манчестер Юнайтед

Место и дата

27 сентября 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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