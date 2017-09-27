Леонид Слуцкий: В такой ситуации очень легко потерять уверенность
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал
поражение от «Престона» (1:2) в матче десятого тура чемпионшипа.
– В такой ситуации очень легко потерять уверенность, – начал
послематчевую пресс-конференцию Слуцкий, слова которого приводит HullDailyMail. – Теперь
разочарованы все и это очень плохо. В каждом нашем матче мы были близки к
победе, но в итоге не смогли ее добиться. Когда вы не можете выиграть на
протяжении пяти матчей, конечно вы теряете уверенность.
У нас в команде много опытных игроков и есть ряд молодых, но нужно понимать, что у нас новая команда. На очень важен хороший результат для нашего развития, но, когда нет хороших результатов, сделать это сложно.
Матч
Халл Сити - Престон Норт Энд - 1:2 (0:1)
Голы
T. Barkhuizen 37 (0:1). Боуэн 50 (1:1). C. Roberts 88 (1:2).
Предупреждения:
Ларссон, 24; Кэмпбелл, 37; МакГрегор, 37 - Доусон, 36; Фишер, 61; Джонсон, 90
Место и дата
26 сентября 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция