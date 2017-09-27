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Леонид Слуцкий: В такой ситуации очень легко потерять уверенность

Источник:  Hull Daily MailКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Престона» (1:2) в матче десятого тура чемпионшипа.

– В такой ситуации очень легко потерять уверенность, – начал послематчевую пресс-конференцию Слуцкий, слова которого приводит HullDailyMail. – Теперь разочарованы все и это очень плохо. В каждом нашем матче мы были близки к победе, но в итоге не смогли ее добиться. Когда вы не можете выиграть на протяжении пяти матчей, конечно вы теряете уверенность.

У нас в команде много опытных игроков и есть ряд молодых, но нужно понимать, что у нас новая команда. На очень важен хороший результат для нашего развития, но, когда нет хороших результатов, сделать это сложно.

Матч

Халл Сити - Престон Норт Энд - 1:2 (0:1)

Голы

T. Barkhuizen 37 (0:1). Боуэн 50 (1:1). C. Roberts 88 (1:2).

Предупреждения:

Ларссон, 24; Кэмпбелл, 37; МакГрегор, 37 - Доусон, 36; Фишер, 61; Джонсон, 90

Место и дата

26 сентября 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

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