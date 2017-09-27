Леонид Слуцкий: В такой ситуации очень легко потерять уверенность

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Престона» (1:2) в матче десятого тура чемпионшипа.

– В такой ситуации очень легко потерять уверенность, – начал послематчевую пресс-конференцию Слуцкий, слова которого приводит HullDailyMail. – Теперь разочарованы все и это очень плохо. В каждом нашем матче мы были близки к победе, но в итоге не смогли ее добиться. Когда вы не можете выиграть на протяжении пяти матчей, конечно вы теряете уверенность.

У нас в команде много опытных игроков и есть ряд молодых, но нужно понимать, что у нас новая команда. На очень важен хороший результат для нашего развития, но, когда нет хороших результатов, сделать это сложно.