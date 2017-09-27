Пьер Гасли: Не волнуюсь и очень воодушевлен в связи с дебютом в Формуле-1

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли – о предстоящем дебюте в Формуле-1, который состоится в Малайзии.

«Я не волнуюсь и очень воодушевлен в связи с дебютом в предстоящий уик-энд. Я много работал ради достижения этой цели и теперь оказался в Формуле-1. Очень приятно получить такую возможность.

Понимаю, что мне придется ко всему привыкать и учиться, тогда как у соперников за плечами целый сезон. Но это очень интересный вызов, который я жду с нетерпением.

В прошлом году я выступил в Сепанге в серии GP2, где завоевал поул. Так что мне нравится эта трасса. Учитывая высокий уровень влажности, придется непросто, но я в хорошей физической форме», - приводит слова Гасли Autosport.com.ru.

Напомним, француз заменит в команде россиянина Даниила Квята, которого отстранили от выступления в двух ближайших Гран-при.