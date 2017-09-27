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Хет-трик Кейна, дубль Роналду, ничья в матче «Спартак» – «Ливерпуль и шестое поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Футболисты «Спартака» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

Болельщики «Спартака» вывесили баннер с надписью «УЕФА – мафия» на матче с «Ливерпулем».

В параллельной встрече «Манчестер Сити» на своем поле переиграл донецкий «Шахтер». 

Мадридский «Реал» обыграл в Дортмунде «Боруссию» благодаря двум мячам Криштиану Роналду.

Хет-трик Харри Кейна принес победу «Тоттенхэму» в матче с  командой АПОЭЛ, а три мяча Бен Йеддера помогли «Севилье» разгромить «Марибор».

«Порту» на выезде разгромил «Монако», дубль оформил Венсан Абубакар. 

С результатами остальных матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

«Халл-Сити» под руководством Леонида Слуцкого потерпел шестое поражение в сезоне.

Выяснились новые подробности скандала в «ПСЖ» между Неймаром и Эдинсоном Кавани. 

«Тампа-Бэй» проиграла «Флориде», Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев заработали по одному очку.

«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга», а «Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев».

Видео дня: Темная история Карасева в Лиге чемпионов. Было и жутко, и красиво

Цитата дня: «В такой ситуации очень легко потерять уверенность», - Леонид Слуцкий - об очередном поражении «Халла».

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