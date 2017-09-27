Георгий Черданцев: «Спартаку» нужно что-то делать с физическим состоянием. Это ненормально

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче «Спартак» – «Ливерпуль» (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«По такой игре хороший результат. А вот с физическим состоянием нужно что-то делать. Это ненормально, когда один за другим ломаются», – написал Черданцев на своей странице в Твиттер.

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