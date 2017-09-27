Георгий Черданцев: «Спартаку» нужно что-то делать с физическим состоянием. Это ненормально
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче «Спартак» – «Ливерпуль» (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«По такой игре хороший результат. А вот с физическим состоянием нужно что-то делать. Это ненормально, когда один за другим ломаются», – написал Черданцев на своей странице в Твиттер.
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Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция