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«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Шипачев завершил матч без очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня хоккеисты «Вегаса» провели первый домашний матч в своей истории. Команда уступила «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонной игре НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.ъ

В составе победителей точными бросками отметились ик Доуд (12-я минута), Кертис Макдермид (29) и Брукс Лайк (61). Две шайбы «Вегаса» на счету Коди Икина (4) и Уильяма Каррье (44).

Отметим, что российский форвард хозяев Вадим Шипачев завершил матч без очков и с двумя минутами штрафа. У гостей нападающий Андрей Локтионов отметился одни броском.

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