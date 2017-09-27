Наставник «Севильи»: Нам предстоит сложный выезд в Россию
Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу над «Марибором» (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком».
Напомним, клуб разгромил команду из Словении во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Испании.
«Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем мы сыграем уже дома против «Спартака». Эти два матча могут быть очень важными», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Напомним, матч против красно-белых «Севилья» проведет 17 октября в Москве.
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Матч
Голы
Бен Йеддер 27 (1:0). Бен Йеддер 38 (2:0). Бен Йеддер 83 (3:0 - пен.).
Состав
Севилья: Гонсалес, Пареха, Ленгле, Корчиа, Эскудеро, Васкес (Сарабиа, 79), Н'Зонзи, Банега (Писарро, 86), Нолито (Навас, 67), Корреа, Бен Йеддер
Марибор: Ханданович, Вилер, Биллонг, Милец, Райчевич, Пихлер, Ахмеди, Богар (Крамарич, 71), Кабха (Хотич, 74), Врховец, Таварес (Мешанович, 88)
Предупреждения:
Эскудеро, 56 - нет
Судья:
Алексей Кульбаков (Белоруссия)
Место и дата
26 сентября 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция