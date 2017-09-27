Наставник «Севильи»: Нам предстоит сложный выезд в Россию

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо прокомментировал победу над «Марибором» (3:0), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком».

Напомним, клуб разгромил команду из Словении во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Испании.

«Мы добились убедительной победы. Теперь нам предстоит сложный выезд в Россию, а затем мы сыграем уже дома против «Спартака». Эти два матча могут быть очень важными», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, матч против красно-белых «Севилья» проведет 17 октября в Москве.

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