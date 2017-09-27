Петер Шмейхель: Защитники «Ливерпуля» играют непонятно как. То же самое касается вратаря

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался об игре «Ливерпуля» после матча с московским «Спартаком» (1:1).

«По-моему, все очевидно. У команды проблемы в обороне. Четыре защитника играют непонятно как. То же самое касается вратаря. Нельзя верить в хороший результат, если твоя команда отлично играет в атаке, но допускает грубые ошибки в обороне. Не могу поверить, что такой тренер, как Юрген Клопп до сих пор не решил эту проблему. Они почему-то думают, что смогут выиграть АПЛ.

«Ливерпуль» верит, что выйдет из группы в Лиге чемпионов. Но, судя по их игре, они пропустят немало мячей, что сыграет свою роль. Да, они могут забить четыре мяча, как это было с «Арсеналом», но ведь могут столько же и пропустить.

Не понимаю, почему Клопп держит на лавке Джеймса Милнера. Это тот самый футболист который связывает центральную линию с защитной. При нем команда играет куда лучше. Им нужен такой игрок», – заявил Шмейхель, чьи слова приводит Sky Sports.

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