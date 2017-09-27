Петер Шмейхель: Защитники «Ливерпуля» играют непонятно как. То же самое касается вратаря
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался об игре «Ливерпуля» после матча с московским «Спартаком» (1:1).
«По-моему, все очевидно. У команды проблемы в обороне. Четыре защитника играют непонятно как. То же самое касается вратаря. Нельзя верить в хороший результат, если твоя команда отлично играет в атаке, но допускает грубые ошибки в обороне. Не могу поверить, что такой тренер, как Юрген Клопп до сих пор не решил эту проблему. Они почему-то думают, что смогут выиграть АПЛ.
«Ливерпуль» верит, что выйдет из группы в Лиге чемпионов. Но, судя по их игре, они пропустят немало мячей, что сыграет свою роль. Да, они могут забить четыре мяча, как это было с «Арсеналом», но ведь могут столько же и пропустить.
Не понимаю, почему Клопп держит на лавке Джеймса Милнера. Это тот самый футболист который связывает центральную линию с защитной. При нем команда играет куда лучше. Им нужен такой игрок», – заявил Шмейхель, чьи слова приводит Sky Sports.
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Матч
Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)
Голы
Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано
Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино
Предупреждения:
Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция