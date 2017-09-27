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«Сент-Луис» уступил «Коламбусу», Барбашев отметился голевой передачей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» обыграли в предсезонном матче с «Сент-Луис» со счетом 5:2.

Отметим, что российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев сыграл 16 минут, в том числе четыре минуты 29 секунд в большинстве и минуту 56 секунд в меньшинстве, отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «+1», а также четыре минуты штрафа.

Нападающий «Блюз» Клим Костин провел на льду 10 минут 49 секунд и заработал четыре минуты штрафа. 

Форвард «Коламбуса» Виталий Абрамов сыграл 15 минут 40 секунд, в том числе четыре минуты шесть секунд в большинстве, отметился одним броском в створ ворот, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности «-1».

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