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Селихов поддержал Реброва после матча с «Ливерпулем»

Источник:  InstagramКомментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов оставил запись на своей странице в Инстаграм после матча с «Ливерпулем».

Напомним, команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Капитан красно-белых Артем Ребров получил травму колена и не смог продолжить встречу.

«Хорошая игра. Тема, держись! Ты – лицо «Спартака» и пример для всех», – написал Селихов.

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Матч

Спартак - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы

Фернандо 23 (1:0). Коутиньо 31 (1:1).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 68), Таски, Кутепов, Джикия, Боккетти, Ещенко, Пашалич, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 84), Самедов (Роша, 90), Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Матип, Морено, Ловрен, Хендерсон, Коутиньо, Джан (Вейналдум, 73), Салах, Мане (Старридж, 70), Фирмино

Предупреждения:

Боккетти, 46 - Джан, 7; Фирмино, 75

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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