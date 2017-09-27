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Крамник одержал победу в четвертом раунде турнира на острове Мэн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня российский шахматист Владимир Крамник обыграл представителя Монголии Алтан-Улзий Енхтуул в рамках четвертого раунда турнира на английском острове Мэн.

Отметим, что действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен разошелся миром с Рустамом Касымджановым из Узбекистана.

Таким образом, лидируют после четырех раундов Карлсен, Павел Эльянов (Украина), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Касымджанов, Лоран Фрессине (Франция), Хулио Эрнесто Гранда Суньига (Перу) и Александр Лендерман (США). У всех по 3,5 очка.

Добавим, что лучший из россиян, Александр Рязанцев, отстат от лидеров на 0,5 балла. В активе Крамника 2 очка. 

Турнир на острове Мэн завершится 1 октября.

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