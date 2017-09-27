УрФУ и СГУ вновь победили в Екатеринбурге

Во второй игровой день турнира Премьер-группы НСФЛ в Екатеринбурге состоялось два матча.

Футболисты Саратовского университета разгромили соперников из Тамбова со счетом 4:0, забив тамбовчанам по два гола в каждом из таймов.

Дублем отметился лучший бомбардир прошлого сезона Андрей Суровцев. Результат матча мог быть еще крупнее, но вратарь ТГУ парировал одиннадцатиметровый удар в концовке встречи.

Во втором матче местная сборная УрФУ переиграла команду КГТУ (Калининград), уральцы вновь дважды поразили ворота соперника, а свои сохранили в безопасности. На этот раз оба мяча были забиты во второй половине игры.

Днем ранее в первом туре СГУ обыграл КГТУ 2:1, а УрФУ победил ТГУ 2:0.

Завтра состоится заключительный игровой день мини-турнира в Екатеринбурге. Футболисты УрФУ и СГУ в очной встрече поспорят за победу на уральском этапе Премьер-группы, а сборные ТГУ и КГТУ попытаются набрать первые очки в новом сезоне.

НСФЛ, Премьер-группа.

Екатеринбург, 2-й игровой день

ТГУ (Тамбов) – СГУ (Саратов) 0:4 (0:2)

Голы: Суровцев, 25 (0:1), Гаджимурадов, 33 (0:2), Краснов, 50 (0:3), Суровцев, 60 (0:4).

Нереализованный пенальти: Захарян, 79 (СГУ) – вратарь.

Предупреждения: Рахматулин, 53 – Беляков, 10, Матвеев, 78.

УрФУ (Екатеринбург) – КГТУ (Калининград) 2:0 (0:0)

Голы: Решетников, 49 (1:0), Комлев, 79 (2:0).

Предупреждения: Чепиков, 79, Тарасов, 80 – Гюлишанян, 30, Зикрач, 73.